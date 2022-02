Myuné adelanta su nuevo disco con ‘Boni Naitó’

Myuné es un proyecto en solitario originado en Tijuana por Amor Amezcua. Su primer disco Nothing that Matters, se lanzó en 2016. Su música nos deja caer lentamente sobre nubes tecnicolor sin percibir que caemos hacia arriba, la melancolía se teje lentamente entre sus melodías y los latidos van y vienen como pequeñas explosiones en el cielo. Está impregnada de cierta tonalidad de ensueño donde su voz se sumerge, jugando con sintetizadores y cajas de ritmos que nos ponen en un estado contemplativo.

Ahora acaba de presentar su nuevo sencillo, “Boni Naitó”, una reflexión sobre la presión de los patrones tóxicos que la sociedad genera y que nosotros seguimos, la mayoría de las veces inconscientemente. Un tema que estará en su nuevo LP, Fuera De Lugar que se lanzará este año.

“”Boni Naitó’ fue la canción que prácticamente me obligó a componer un disco. Todo empezó con el canto gemido del intro pero desde el principio sabía cómo quería que evolucionara la estructura, todo estaba tan presente. Recuerdo haber grabado instrumento por instrumento y pasar al siguiente sin noción de las ansias que la misma emoción me hacía sentir por querer grabarlo,” comparte Myuné. “Siempre me he cuestionado todo y creo que se refleja en la manera en la que puedo llegar a hacer las cosas al no querer seguir un patrón dictado y así experimentar. El intermedio es una narrativa observativa de los patrones que alimentan mi ego. Creo haber pensado que criticar a la humanidad me separaría de todos cuando en realidad, lamentablemente, también soy humana.”

Escucha ‘Boni Naitó’ de Myuné