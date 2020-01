Obiols & Laming – Science And Ritual (Foehn Records)

Ciencia y ritual me parece un título muy acertado para los sonidos que ejecutan con notable destreza este dúo formado por el multiinstrumentista Arnau Obiols y el guitarrista británico Tony Laming. Digo que me parece adecuado este enigmático título, Science And Ritual (Foehn Records, 2019) porque en estos pentagramas hay mucho de notas que parecen esparcirse por el espacio como si fueran millones de átomos en medio de una explosión química. Es música que parece contener infinitas capas en su composición, y de eso acabas siendo consciente una vez has escuchado con calma un disco de tamaña envergadura. Por otro lado, esta música tiene mucho de poder chamanístico y de ritual pagano.

Es este un elepé para escuchar con los oídos bien pendientes de las pequeñas cosas que van sucediendo en escena, y como en las buenas películas, en las elipsis o en los fuera de plano ocurren las mejores cosas. Nos estamos acostumbrando a regalar nuestros oídos con escuchas en random, a playlists hechas por terceros cuyo criterio damos por sentado sin pasar por un filtro crítico, y en cada uno de estos actos nos posicionamos como partes pasivas en el acto performativo de descifrar sonidos. La escucha siempre debería ser un acto activo, y los artistas deberían replegarse ante esta pasividad.

Obiols & Laming llegan para interrogar al oyente con un discurso muy sensual en las formas (incluso sexy), y muy herético en el fondo. Los meandros por los que circulan sus notas son sinuosos y alambicados; preñados de una disidencia difícil de catalogar, aunque el run run del romper de la olas, a lo lejos, nos traiga sonidos reconocibles.

Música bella en su abstracción y en su concisión. “Domes” y “Old Photos son como experimentos de field recording en el que todo es puro injerto y artificio, pero suena con ese mismo aire espectral y naturalista que encontramos en los discos de Boards Of Canada y Jon Hassell. Los rastros de The Durutti Column (especialmente me recuerda a la etapa de Amigos Em Portugal (1983) se hallan en gemas de prístina belleza como “Modular Faces” y en “Lights Ara On” (el piano en esta última es pura hauntología).

Trazas de pop molecular aparecen en “Barefoot” (tiene un halo fronterizo que me apasiona), y cierran el disco con “Gardens” cuyas resonancias me hacen recordar a The Haxan Cloak. Muy atentos a este proyecto.

Escucha Obiols & Laming – Science And Ritual