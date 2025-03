Podcast: Caramelo de Limón especial el nuevo soul

Caramelo de Limón, el podcast que realizan Iñaki Mazkiaran (a los mandos técnicos) y Juanjo Frontera (guión y locución) continúa su andadura tras la resurrección que tuvo lugar hace poco y de la cual ya dimos cuenta por aquí. Aquél fue el capítulo piloto, pero este ya es el primero de la cuarta temporada del programa, el cual podéis encontrar en Ivoox.

El título del capítulo es «El nuevo soul! » y consta de quince canciones que rastrean entre la cosecha reciente de sonidos relacionados con dicho género: ya sea la calidez de Eddie Chacón, la espiritualidad de SAULT y Cleo Sol, la conexión exótica de The Marloes, la latina de Thee Sacred Souls o Pale Jay, el nervio funk de The Excitements, el elegante clasicismo de Jalen Ngonda o la sofisticación de Leon Bridges y Adi Oasis. Un verdadero banquete de música negra actual y trascendente

Lista completa de temas aquí:

01 Eddie Chacón – Empire

02 SAULT – Wild Fires

03 Cleo Sol – Life Will Be

04 Pale Jay – The Garden

05 Thee Sacred Souls – Live For You

06 DON WEST – Small Change

07 Thee Marloes – Not Today

08 Leon Bridges -Laredo

09 Adi Oasis – Serena

10 The Excitements – Hard Times

11 Manola – I’m Not Looking Back

12 MRCY – Lorelei

13 Emilia Sisco – Say Yes

14 Myles Sanko – I Feel The Same

15 Jalen Ngonda – Come Around And Love Me