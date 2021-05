serpentwithfeed – DEACON (Secretly Canadian)

Josiah Wise parece que ha encontrado la estabilidad emocional. En los videos que acompañan alguna de las canciones de su excelente DEACON (Secretly Canadian, 2021) se le bien acompañado, y haciéndonos partícipe de su estado actual de goce y alegría, bailando, riendo, y dejándonos entrar en su intimidad hogareña.

Su anterior disco – el desigual soil (2018) – era un aparatoso tratada de soul futurista que acababa por decantarse más por las formas que por el fondo, o más bien, no conseguía conciliarlos en su justa medida. Parecía que todo iba a acabar por ser el enésimo hype de la industria de lo alternativo cool, pero esta vez ha relajado las formas y entrega una colección de canciones con las que reconciliarnos con su innegable talento como cantante e intérprete.

En las entrevistas de promoción serpentwithfeet comenta que la intención era entregar algo así como un diario personal de la vida de un hombre que disfruta quedando con tíos negros, y remarca lo de negro para, de esta forma, reivindicar el estatuto del cuerpo negro y de la vida queer desde los márgenes. Una oda al goce del cuerpo al amparo de los rayos de sol californianos.

Todo en esta grabación mantiene su curso regular de cadencias sinuosas que reivindica el legado del r&b de los 90 con nombres de cabecera como Janet Jackson, Brandy, TLC o Terence Trent D’Arby. Su voz esta vez no queda oculta tras efectos de producción, y brilla asombrosa como en “Sime Size Shoe” en donde su falsete hace filigranas. Sus orígenes como cantante de góspel en una iglesia de su Baltimore natal le permiten explorar tonalidades en “Malik” o “Old & Fine”, y en “Sailor’s Superstition” el ritmo a lo Jimmy Jam & Terry Lewis alcanza altas cotas de sensualidad. Acaba el disco con la mejor pieza, “Fellowship”, junto a Sampha y Lil Silva con métrica tribal y proclamas del tipo “My friends, my friends, I’m grateful for the love I share with my friends,”. Amor en tiempos de cólera.

Escucha serpentwithfeed – DEACON