The Boo Radleys resucitan 23 años después

The Boo Radley (a excepción de su principal compositor y guitarrista Martin Carr) están de regreso 23 años después de su separación con un nuevo single.

Exploradores sónicos responsables de trabajos maravillosos como Everything’s Alright Forever (1992), Giant Steps (1993), Wake Up! (1997), o C’mon Kids (1996) resucitan con una canción en la que recuperan su tono más melódico, “A Full Syringe And Memories Of You “.

“A Full Syringe And Memories Of You” contiene esas reconocibles voces superpuestas, una rica orquestación y el tipo de sensibilidad instantánea de pop alternativo que los hizo despuntar a mediados de los noventa. El single no es lo único que lanzará la banda, que promete un próximo EP, más canciones y una gira en toda regla para finales de este año.

Su vocalista Simon ‘Sice’ Rowbottom dice sobre el nuevo e inesperado lanzamiento: “‘A Full Syringe And Memories Of You’ aborda la hipocresía religiosa que privilegia la longevidad de la vida por encima de todas las demás medidas de valor y busca corregir la visión distorsionada de que la vida siempre vale la pena vivir cueste lo que cueste”.

Un single que les devuelve a la actualidad sin el que fuera su compositor más añorado, pero que seguro que nos brindará alguna que otra alegría.

Escucha “A Full Syringe And Memories Of You” de The Boo Radleys

Si The Boo Radleys nunca estuvieron en tu órbita, seguro que este grandes éxitos te conecta con ellos