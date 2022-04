The Dead South + Elliot Brood (La Riviera) Madrid 20/04/22

Por fin teníamos en España a The Dead South después de una gira cancelada por motivos obvios. El cuarteto canadiense comenzaba su gira española – propiciada por la promotora Just Life Music – en Madrid el pasado miércoles 21, rozando el cartel de “entradas agotadas”, con un público ávido de sus himnos épicos, desde primeras horas de la tarde en la Riviera.

Abrían para ellos sus compatriotas, Elliot Brood, casi un cuarto de hora antes de la hora prevista (el rock ya no es lo que era) poniendo a la gente a bailar desde los primeros acordes. Estos tres tíos se bastan y se sobran para llevar al directo sus canciones poderosas de “Alt Country” – como ellos mismos se definen – con media batería, dos guitarras, ocasionalmente un banyo y ukulele, acompañados – eso sí – de toneladas de actitud punk.

Con canciones como: “Dig a Little Hole”, “Bird Dog”, o la preciosista melodía country pop “Stay Out”, por la que los mismísimos Gudalcanal Diary hubieran matado, no es difícil meterse en el bolsillo a un respetable que estaba esperando a otra banda, sin embargo, con “Write It All Down for You” y “Banjo Song”, con las que terminaron, se encumbraron como una formación que próximamente pueden girar como banda estrella por aquí. Muy grandes.

Cabría preguntarse del porqué del éxito de una formación practicante de unos sonidos a priori no muy comerciales, quizás la respuesta esté en ese maná que busca cualquier musico ¡canciones! Y en este caso The Dead South las tienen con mayúsculas, daría igual con qué instrumentos las tocasen, las podrían electrificar o aplicar una sección de vientos, seguramente estaríamos ante los mismos temas inapelables.

La pregunta que me hacía antes de entrar al foso de la Riviera a hacer las fotos y asistir a los primeros temas, era ¿Bluegrass/Country para hípsters o banda de rock con mandolina y chelo? Rápidamente quedó despejado, la respuesta es “bandaza que hace lo que quiere”, tanto por lo anteriormente comentado de sus composiciones, como por su versatilidad instrumental.

Comenzaban con: “Diamond Ring” y “Blue Trash” ambas de su álbum Sugar & Joy (Devil Duck Records) 2019, para continuar con otro de sus éxitos; “Every Man Needs a Chew” del anterior Illusion & Doubt (2016). Para esas horas los fans ya habían convertido el dancefloor de la sala en una fiesta, mientras en el escenario los cuatro canadienses se movían en una perfecta coreografía entre faros marineros y luces perfectamente estudiadas.

Y es que todo en The Dead South es tan deliciosamente extraño como sus orígenes, unos tipos de las praderas de Regina, que hacen música del sur de Estados Unidos, son descubiertos por un sello discográfico aleman, como lo lees, y propicia su éxito mundial, lo demás está pasando.

Supuestamente venían a presentar su nuevo trabajo, Easy Listening For Yerks part 1 and 2 (2022) en el cual versionan temas tradicionales del folk y bluegrass en una parte y rock en otra. Sin embargo, bien por falta de tiempo, o por decantarse en mostrar su cosecha propia, este disco fue el menos tocado. No fue óbice para mostrar grandes dosis de humor durante todo el set.

Su revisión del “People Are Stranger” (The Doors) del mencionado Easy Listening fue la constatación de su capacidad para adaptar e incluso parodiar géneros, algo que pondría nervioso al más purista aficionado al Bluegrass tradicional. Supongo que algo así como cuando los puristas del flamenco escucharon el Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick.

Con la gran culpable de su éxito global, “In Hell I’ll Be in Good Company”, comenzaba el final de un concierto de los que dejan ganas de más, para terminar con “Honey You” y la versión de Jimmie Davies, “You Are My Sunshine”.

Ayer una región perdida de Canadá, hoy Europa, mañana el mundo para The Dead South.

Fotos The Dead South + Elliot Brood: Fernando del Río

