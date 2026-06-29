Adrian Quesada ofrecerá en Madrid su único concierto en España con Trio Asesino

El guitarrista, productor y compositor estadounidense Adrian Quesada, conocido por ser uno de los fundadores de Black Pumas, regresará a nuestro país el próximo 30 de junio para ofrecer el que será su único concierto en España. La cita tendrá lugar en la sala Babylon Club de Madrid dentro del ciclo IMPULSO, impulsado por Cultura Inquieta.

Lejos de presentar un repertorio ligado a Black Pumas, Quesada llegará acompañado de Trio Asesino, el proyecto instrumental con el que explora una faceta más cinematográfica y experimental. Su propuesta bebe del soul psicodélico, el funk, el rock fronterizo y la música latina, incorporando claras influencias de las bandas sonoras italianas de los años sesenta y setenta y del universo sonoro del spaghetti western.

Con una dilatada trayectoria como músico y productor, Adrian Quesada se dio a conocer primero al frente de proyectos como Grupo Fantasma, Brownout o Ocote Soul Sounds, antes de alcanzar el éxito internacional con Black Pumas. Paralelamente, ha desarrollado una sólida carrera como productor, colaborando con numerosos artistas de la escena soul, funk y americana.

Esta visita servirá para presentar en directo las composiciones de Trio Asesino, un trabajo en el que predominan los desarrollos instrumentales y las atmósferas evocadoras, alejándose del formato clásico de canción para construir un repertorio que remite tanto al cine como a la psicodelia y el groove latino.

La actuación madrileña será la única oportunidad de ver este proyecto en nuestro país durante la actual gira europea, convirtiéndose en una cita especialmente atractiva para quienes quieran descubrir una de las facetas menos conocidas de uno de los músicos más inquietos surgidos de la escena de Austin.

Adrian Quesada’s Trio Asesino

30 de junio – Madrid, Babylon Club.

Entradas aquí.