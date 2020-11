Annie Lennox reedita A Christmas Cornucopia y estrena tema inédito

Annie Lennox, una de las artistas más reverenciadas y exitosas de la música pop – con más de 83 millones de álbumes vendidos – está de vuelta de nuevo. Llega la edición digital remasterizada de su sexto álbum en solitario, A Christmas Cornucopia, una colección de inspiradas reinterpretaciones de tradicionales canciones navideñas completadas con una composición de la propia Lennox, “Universal Child”.

La re-edición en 2020 de A Christmas Cornucopia sale a la venta hoy con Island Records con motivo de su X aniversario. Contiene una canción nueva no publicada con anterioridad, “Dido’s Lament”, nuevo repertorio y portada (en todos los formatos – vinilo, CD y digital).

“Estoy encantada de lanzar la re-edición del X Aniversario de A Christmas Cornucopia. 2020 está siendo un año sin precedentes en todo el mundo … Los villancicos del álbum representan el continuo remontarse a tiempos anteriores a la tecnología, al cambio climática, a la pandemia global, a la polución, a la deforestación, a la extinción de las especies y todos los urgentes retos que se nos plantean en esta crisis mundial de sostenibilidad. Confío en que el disco ofrezca al menos algo de confort y nostalgia, y también la consciencia de que los líderes políticos y los líderes religiosos de todo el mundo deben plantearse la pregunta: cuántas navidades más nos quedan en este deteriorado planeta”. – Annie Lennox

“Dido’s Lament” – compuesta por Henry Purcell en el XVII y con arreglos de Annie Lennox y, Mike Stevens – es la trágica historia de amor de Dido y Eneas narrada por Virgilio en su legendario poema épico la Eneida del SI a de C . fue el primer tema junto al vídeo clip, que adelantó del proyecto.

Todos los ingresos de la composición original de Annie, “Universal Child” se destinarán a la Fundación Annie Lennox que recauda fondos para varias causas, en especial la educación femenina e infantil en África y en ayuda de personas con VIH/Hepatitis C en Escocia.

La música de A Christmas Cornucopia ha sido interpretada en su gran mayoría por Lennox, en colaboración con su coproductor Mike Stevens, y grabada originalmente en 2010 en el estudio del suroeste londinense situado al final de su jardín. Para alcanzar la vibración y resonancia indispensable para acometer las ideas de Lennox para estas nuevas y revigorizadas versiones el dúo trabajó con una orquesta de 30 componentes en los Pinewood Studios. También viajaron lejos hasta Sudáfrica para grabar con el African Children’s Choir, una reseñable organización con la que la apasionada activista tiene una longeva relación.

A Christmas Cornucopia está muy lejos de ser una selección endulzada. Como bien indica el título, el álbum contiene piezas musicales de la tradición británica, francesa y germana más conocidas y también repertorio menos visitado. Su amplio espectro se compone de un amplio rango de narrativa y emociones que abarcan desde la celebración a la melancolía y la belleza atemporal. En “Lullay Lullay, por ejemplo, Lennox dibuja conexiones directas entre la Natividad y las miserias de los niños soldados en África.

De vibrante actualidad y a la vez vintage, clásica y contemporánea, gloriosa pero con un punto polémico, A Christmas Cornucopia de Annie Lennox no es una colección de temas navideños al uso.

Lista de Temas A Christmas Cornucopia re-edición 2020

Vinilo:

Cara A

1. God Rest Ye Merry Gentlemen

2. The First Noel

3. Il Est Ne Le Divin Enfant

4. See Amid the Winters Snow

5. Silent Night

6. Universal Child

Cara B

1. Angels From the Realms of Glory

2. The Holly and the Ivy

3. As Joseph Was a Walking

4. Oh Little Town of Bethlehem

5. Lullay Lullay

6. In the Bleak Midwinter

7. Dido’s Lament

