C. Tangana estrena temporada con ‘Yelo’

C. Tangana estrena año y single con “Yelo”, su nuevo track junto a Alizzz. Nuevo año, nueva etapa. Tras la reciente renovación de su contrato con Sony Music Spain en joint venture con Sony US Latin, C. Tangana abre 2020 dispuesto a vivir un año todavía mejor que el anterior, en el que su propuesta ya se ha afianzado a ambos lados del Atlántico como una de las más sólidas de la música urbana en español.

“Yelo” es el single que señala el comienzo de esta nueva temporada, con un Pucho que regresa en estado puro, prescindiendo de colaboraciones externas y arropado tan sólo por la producción de Alizzz, uno de sus colaboradores más cercanos. El track reúne así de nuevo a una de las duplas creativas más celebradas de la música española reciente, volviendo a esa química única que les caracteriza y moldeando una vez más una adictiva melodía que brilla por sí sola.

Por su parte, el clip dirigido por Nicotine nos reserva un nuevo viaje junto a C. Tangana a través de diversas localizaciones que, apoyándose en una cuidada puesta en escena, transforman en imágenes todo el juego de palabras y conceptos que se esconden detrás del single. Además como es costumbre, el madrileño se rodea de amigos en su carrera y en cada single, haciendo posible que el trabajo y el resultado sean siempre el mejor del momento.



“Conocimos a Pucho hace unos años por amigos en común como Rogelio, que ya había trabajado con él anteriormente. Comenzamos a juntarnos para salir y pasarlo bien. Nuestra relación laboral fue surgiendo después de manera natural y hasta hoy. La verdad es que él confió en nosotros desde el principio. Es increíble ver cómo todos progresamos y crecemos a la vez.”

Nicotine



Un tema que juega además desde su propio título con la evidente referencia del slang norteamericano -en el que la palabra “Ice” sirve también para referirse a los diamantes- para lanzar así un último guiño a la especial relación del mundo del rap con el del lujo y las joyas, que ya adelantó en la reciente playlist conjunta del madrileño con la célebre joyería neoyorquina Popular Jewelry Inc. Anunciando el single de una manera diferente y hasta el momento única.

Pero “Yelo”, no sólo se ve y se escucha. También se viste, y lo podremos hacer a través de una nueva línea de merchandising creado para la ocasión y que ya está disponible en yeloseason.com.