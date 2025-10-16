Llega un libro sobre C. Tangana, ‘del rap crudo a la alfombra roja’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Se anuncia un nuevo libro sobre la figura de C. Tangana, uno de los fenómenos más mediáticos que después de que entregara el exitoso El Madrileño.

Un artista que más allá de sorprender con un álbum coral en el que hacía un homenaje a diferentes estilos de la música en español dentro y fuera de nuestras fronteras, acompañado de artistas como Kiko Veneno, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, José Feliciano, los Gipsy Kings, Toquinho, Niño de Elche y muchos más, y de su correspondiente gira, ha ido expandiendo su creatividad a otras artes como el cine, dirigiendo La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés.

El próximo mes de noviembre llega C. Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja, que a lo largo de 200 páginas se analizan distintos aspectos de uno de los artistas más poliédricos de nuestra escena musical, desde sus inicios callejeros como Crema hasta su debut como director de cine, pasando por sus letras, su estética, sus colaboradores.

La edición del libro, que publicará Libros del Kultrum en unas semanas, la firman el barcelonés Joan S. Luna, y el escritor y periodista valenciano José de Montfort, quienes también firman parte de los textos del libro. En cuanto a los restantes colaboradores, aparecen Yeray S. Iborra, Adriano Mazzeo, Ruby Fernández, Daniel Grandes, Luís M. Maínez y Pere Ortín. También se incluyen charlas con Alizzz, Niño de Elche y Refree.