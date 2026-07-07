Coca-Cola Music Experience 2026 crece y anuncia su distribución por días

Coca-Cola Music Experience 2026 sigue ampliando el cartel de la que será su próxima edición con la incorporación de nueve nuevos artistas. El festival, que celebrará su decimosexta edición los días 4 y 5 de septiembre en el Iberdrola Music, suma a Melendi, Wisin, YSY A, Violeta, Ruslana, Hey Kid, Tami Tamako, DIB y Pikeras, que se unen a los previamente anunciados en anteriores avances, entre ellos Dellafuente, Milo J, Dei V, Dimitri Vegas y Omar Montes.

Entre las nuevas confirmaciones destacan especialmente las de Melendi y Wisin, dos de los grandes reclamos de esta edición. El músico asturiano regresará a Madrid con la que será su única actuación en la capital antes de los conciertos previstos para el próximo mes de diciembre, para los que ya no quedan entradas. Le avala una larga trayectoria y un repertorio repleto de canciones que ya son himnos generacionales, que sonarán junto a los de figuras de plena actualidad. Junto a él, el puertorriqueño Wisin aporta el peso internacional, considerado una referencia global del reguetón y la música urbana.

Los sonidos urbanos también estarán representados por YSY A, uno de los nombres más influyentes del trap argentino, reconocido por la intensidad de sus directos. Junto a él estarán Ruslana y Violeta, dos prometedoras artistas surgidas de Operación Triunfo 2023, que continúan desarrollando su carrera desde registros diferentes: mientras Ruslana se mueve entre el pop y el rock, Violeta apuesta por un repertorio más íntimo y melódico. El cartel incorpora igualmente el pop de autor de Hey Kid, la frescura de la argentina Tami Tamako y la propuesta innovadora de DIB, además de a Pikeras, que recientemente ha colaborado con Omar Montes en «Rumba Demonía», canción que combina elementos del flamenco con ritmos urbanos.

Coincidiendo con este tercer avance, Coca-Cola Music Experience ha presentado también su nueva campaña promocional, protagonizada por los creadores de contenido Plex y Ángela Mármol. La iniciativa pretende reforzar la dimensión digital del festival mediante nuevos formatos para redes y un amplio despliegue de retransmisiones en directo. En la edición anterior, el canal oficial del festival en YouTube superó los dos millones de visualizaciones gracias a un formato que combinó actuaciones musicales con contenidos exclusivos y la participación de diversos creadores digitales.

Así queda el cartel de Coca-Cola Music Experience 2026

Entradas para Coca-Cola Music Experience 2026

El anuncio viene acompañado por la activación de la venta de entradas para cada jornada, disponibles desde 42 euros más gastos de gestión, mientras que los abonos para las dos jornadas pasan a un segundo tramo de 75 euros más gastos. Los organizadores mantienen además la posibilidad de adquirir las entradas mediante el Bono Cultural Joven a través de El Corte Inglés y Ticketmaster.

Un festival para todos

Paralelamente, el evento ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad y la accesibilidad, contando con la certificación «Evento Sostenible» de Eventsost e incorporando en los últimos años medidas específicas para facilitar la asistencia de personas con discapacidad visual, auditiva o movilidad reducida.