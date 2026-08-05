Mike Joyce de The Smiths y Stephen Street, celebrarán los 40 años de The Queen Is Dead

Cuarenta años después de su publicación, The Queen Is Dead sigue demostrando que su influencia permanece intacta. El batería de The Smiths, Mike Joyce, y el productor Stephen Street recorrerán Reino Unido este otoño con una gira especial dedicada al disco más icónico Mánchester, considerado una de las grandes obras del pop británico de los años ochenta.

La gira tiene además un evidente valor simbólico al estar encabezada por Mike Joyce, cuya relación con el legado de The Smiths quedó marcada por el mediático litigio que mantuvo con Morrissey y Johnny Marr por el reparto de los derechos del grupo. En 1996, el batería ganó el juicio en el que reclamaba una distribución equitativa de las regalías, después de percibir un 10% de los beneficios frente al 40% que recibían Morrissey y Marr. Durante aquel proceso, el cantante llegó a declarar que tanto Joyce como el fallecido Andy Rourke «podrían haber sido sustituidos en cualquier momento, como cualquier musico de estudio», unas palabras que contribuyeron a tensar definitivamente la relación entre los miembros de la banda.

Por lo tanto: ¿Se trata únicamente de celebrar uno de los grandes discos de la música británica o también de una forma de reivindicar la figura de Mike Joyce dentro del legado de The Smiths? Probablemente haya algo de ambas cosas. En cualquier caso, la propuesta promete ser de lo más interesante.

Reivindicando The Queen Is Dead

Joyce y Street repasarán, canción por canción, el proceso de grabación del álbum a través de conversaciones, material audiovisual inédito, recuerdos personales y anécdotas de estudio nunca compartidas con el público. Cada cita contará además con un presentador invitado, una sesión de preguntas y respuestas y una exposición de objetos relacionados con el grupo.

Morrissey mantiene vivo ese legado sobre los escenarios y Johnny Marr continúa interpretando parte del repertorio en sus propios conciertos, Mike Joyce y Stephen Street han optado por una perspectiva diferente: volver al estudio donde nació The Queen Is Dead para desvelar cómo se gestó un disco que cambió para siempre la historia del pop independiente.

The Queen Is Dead no necesita reuniones para seguir estando de actualidad. Sigue girando en nuestros platos, continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos y ahora será revisitado por dos de las personas que mejor conocen cómo se construyó uno de los discos más importantes de la música pop.

La gira arrancará el 1 de octubre en Stockton y pasará por ciudades como Manchester, Liverpool, Sheffield, Edimburgo o Leicester antes de concluir el 5 de diciembre en el Kings Place de Londres.

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