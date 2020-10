Dreamer Boy presenta el single ‘Crybaby’

Dreamer Boy está de vuelta con su nuevo single dulce y nostálgico titulado “Crybaby” publicado a través de slowplay y Caroline International.

Este lanzamiento viene acompañado de un videoclip de estilo retro y psicodélico inspirado en David Bowie, George Harrison y los cuentos de juventud de Dreamer Boy. Es una fantasía brillante en tecnicolor que se rinde a la libertad infantil de subirse a una bicicleta, saltar un trampolín o girar en círculos. Estás imágenes coinciden con la atmósfera psicodélica presentes en la canción.

“I’ve been holding them back when I’m feeling like that”, canta Dreamer Boy sobre un remolino de guitarras. “Crybaby” muestra al cantante y compositor en su momento más vulnerable. “Es una canción que trata sobre la amistad, el coraje y el amor”, cuenta. “La escribí después de una experiencia psicodélica que desató un torrente de emociones que estuvieron reprimidas durante mucho tiempo”.

“Crybaby” es el segundo single lanzado por Dreamer Boy este año tras la publicación de “Know You”, tema que fue muy buen recibido por sus fans. Esta fiel base de seguidores se fue consolidando gracias en gran parte a compartir gira con artistas como Clairo, Omar Apollo, The Marias, Still Woozy, entre otros, desde que presentara su “cowboy pop” en 2018. PAPER Magazine definió “Know You” como “una cancion con sintetizadores fascinantes y una abrumadora sensación de nostalgia que te hará perseguir la sensación de no conocer a alguien, pero con ganas de hacerlo”.

Su álbum debut, Love, Nostalgia, fue aclamado por Milk.xyz, Elevator Magazine y OnesToWatch, quienes lo definieron como una “narrativa multidimensional sobre amores de verano y sueños de adolescencia. Una cápsula del tiempo que te transporta tanto al sonido MC-808 de los 90 como al dream pop del 2019”. El single que publicó como continuación, “Puppy Dog”, recibió elogios por parte de medios como The FADER y fue comparado con artistas como Red Orange Country o Prince. El tema lleva acumulados 7 millones de reproducciones.