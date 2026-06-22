Joaquín Pascual versiona a Leonard Cohen en 'No puedo olvidar'

Joaquín Pascual publicaba hace unos meses su último trabajo, No hay nada que hacer por el romanticismo (DAD) del que te decíamos: «un disco frontal, armado y sosegadamente encrespado, si me permiten la antítesis».

Ahora lo amplifica en La Vida Mix, un EP que reúne seis reinterpretaciones de canciones clave en su recorrido vital y musical, funcionando como una autobiografía sonora.

El proyecto incluye versiones de artistas como T. Rex, The Velvet Underground, Simon & Garfunkel, Roy Orbison , Buddy Holly o Leonard Cohen, como «No puedo olvidar» que acaba de ver la luz.

Más que un álbum de versiones, La Vida Mix es un mapa emocional que refleja las influencias que han marcado la obra de Pascual desde Surfin’ Bichos hasta su carrera en solitario, reafirmando su búsqueda de una canción íntima, honesta y atemporal.

Escucha ‘No puedo olvidar’ de Joaquín Pascual