Tulsa se hace con el premio Mujeres en Vivo 2026

La asociación Madrid en Vivo ha concedido el Premio Especial MUJERES EN VIVO 2026 a Tulsa, reconociendo más de dos décadas de trayectoria de Miren Iza como una de las voces más singulares de la música española.

El galardón, impulsado junto a la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, pone en valor tanto su consistente discografía como su influencia en nuevas generaciones. La entrega tuvo lugar en la sala Maravillas, en el marco del ciclo MUJERES EN VIVO, que celebra su séptima edición con más de 60 conciertos en 35 espacios dedicados a visibilizar el talento femenino.

Además del reconocimiento, Tulsa formará parte de los actos del 25 aniversario de Madrid en Vivo con un concierto especial el 30 de mayo en Maravillas. Durante la recogida del premio Miren Iza comentó: «Es un honor y un recordatorio vertiginoso de todas las salas por las que he pasado desde que era una chavala. La primera vez que toqué en Madrid fue en la mítica sala Arena con Electrobikinis, teloneando a Sexy Sadie. Era octubre del 99. Imagínate si han llovido salas»

Tulsa se hizo con el Premio Nacional de Las Músicas Actuales 2024 y ya se encuentra preparando el que será sucesor de su último disco, Amadora (2023).