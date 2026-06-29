Tardor

Tardor regresan con la primera parte de su sexto LP

Tardor es un grupo valenciano que, aunque quizás es más conocido en la Comunitat Valenciana que fuera de ella, se formó hace ya más de década y media. En sus primeros años te hablamos varias veces de ellos en nuestras secciones dedicadas a artistas y grupos emergentes, como cuando presentaron su disco Patraix (Primavera d’Hivern, 2017).

Después de unos años de espera desde que publicaron Veta en 2021, este 2026 verá la luz el sexto álbum de Tardor. Titulado La Vida Com Un Joc, es la suma de dos EPs que la banda presenta al más puro estilo Beatles: el disco rojo y el disco azul. El primero de ellos, La Vida Com Un Joc (Volum Roig), salió hace apenas unos días. Para el segundo, el Volum Blau, habrá que esperar a después del verano.

Además Tardor han publicado como sencillo la canción «L’instint», que abre este primer EP. Un himno vitalista que habla de conservar la ilusión, de tener siempre proyectos interesantes y sueños que perseguir. La canción se presenta con un emotivo videoclip, obra de Raül Solves, que repasa en imágenes la trayectoria del grupo en estos más de quince años de existencia.

Aprovechando estos últimos lanzamientos, Tardor han puesto ya fecha a su esperado regreso a los escenarios tras tres años de ausencia. Será el 20 de noviembre en la Sala Repvblicca de València. Las entradas ya están a la venta en este enlace.

(Foto: Jaime Rodríguez Oltra)

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