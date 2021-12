The Connells – Steadman’s Wake (Black Park)

The Connells disfrutaron a principios de los noventa de los quince minutos de fama popularizados por Andy Warhol, gracias al bonito single “’74-‘75”. Una pieza melancólica en extremo y acompañada de vídeo en idéntica línea, que incluso llegó a aparecer (y no pocas veces) en ‘Los 40 principales’. Fue el mayor logro de una banda que, aparte de ese destello, obtuvo más bien poca repercusión de cara al público. Todo, a pesar de un empeño concretado en fructífera carrera de hasta ocho discos repartidos entre las décadas de los ochenta y los noventa.

Al igual que sucediese hace unos meses con los escoceses Del Amitri –que entregaron el magnífico ‘Fatal Mistakes’ (Cooking Vinyl, 21) en abril–, The Connells regresan a escena contra todo pronóstico y cuando ya se les daba por desaparecidos. Doug McMillan, los hermanos Connell y compañía reaparecen tras más de veinte años de silencio y, si bien el resultado no es tan brillante como el de la banda de Glasgow, ‘Steadman’s Wake’ (Black Park, 2021) resulta ser un buen disco. Los de Carolina del Norte presentan un elepé sin complicaciones añadidas, protagonizado por indie-pop accesible, bien trazado y con ecos juveniles del jangle-pop de los inicios, haciendo de sus habituales maneras limpias y elegantes el principal argumento del asunto. La referencia se abre con el ramalazo power-pop de “Really Great”, antes de dar paso a esos (acertados) medios tiempos marca de la casa que son “Fading In (Hardy)” y “Song For Duncan”, además de otras destacadas como “Burial Art” (deudora de Teenage Fanclub), “Universal Glue”, o los singles “Steadman’s Wake” y “Stars”.

Un total de once canciones que se suceden con naturalidad, conformando una secuencia de trascendencia limitada pero ampliamente agradable en términos prácticos. ‘Steadman’s Wake’ (Black Park, 2021) es el entretenido (y alejado de pretensiones insanas) retorno de un grupo que siempre ha parecido encontrar un aliado en su propia discreción. Y, aunque The Connells siempre serán recordados por aquella entrañable canción incluida en ‘Ring’ (TVT, 93), lo cierto es que, al menos en parte, este trabajo reverdece laureles de época.

Escucha The Connells – Steadman’s Wake