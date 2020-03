The Psychedelic Furs comparten otro single de su regreso

The Psychedelic Furs comparten una segunda canción del que será su primer disco en 29 años. Hace algunos meses te comentábamos que los británicos habían firmado un contrato con Cooking Vinyl para lanzar su primer disco desde 1991. Un trabajo aún sin título que será editado en la primera mitad de 2020 y que contará con la producción de su colaborador Richard Fortus (también en Guns N’ Roses).

Hace algunas semanas estuvimos viéndoles en Madrid y allí nos sorprendieron con una “The Boy That Invented Rock & Roll” más cercana a sus inicios post-punk, que al pop melódico que tan bien facturan. Hoy se estrena su primer single en 29 años, “Don’t Belive”. The Psychedelic Furs nacieron a finales de los 70 y se separaron en 1991 y una década más tarde, regresaron intermitentemente a los escenarios hasta nuestros días.

Lo nuevo de The Psychedelic Furs se llamará Made Of Rain y que se publicará el próximo 1 de mayo (ya puede reservarse) y será sucesor de World Outside (1991).

Ya habíamos escuchado “Don’t Believe”, ahora llega el turno de “You’ll Be Mine”: