Universal Music se hace con los derechos de Bob Dylan

Universal Music Publishing Group (UMPG), la editorial musical líder de Universal Music Group, ha anunciado hoy la adquisición del catálogo completo de canciones de Bob Dylan. Este trascendental acuerdo incluye más de 600 copyrights que abarcan 60 años, desde el hito cultural “Blowin’ In The Wind” hasta su épico “Murder Most Foul” de este año. The New York Times habla que el montante ronda los 300 millones de dólares.

El presidente y CEO de UMPG Jody Gerson dice, “Representar la obra de uno de los compositores de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede subestimarse, es tanto un privilegio como una responsabilidad. Es un honor para el equipo global de UMPG ser el colaborador editorial de Bob Dylan y me gustaría especialmente dar las gracias a Marc Camino cuya pasión y perseverancia han sido instrumentales en conseguirnos esta oportunidad. Tenemos muchas ganas de trabajar con Bob y el equipo se asegurará de que su destreza continúe alcanzando e inspirando a generaciones de fans, artistas y compositores de todo el mundo.”

Sir Lucian Grainge, Presidente y CEO de Universal Music Group dijo, “Como alguien que empezó su carrera en la publicación de música, es un enorme honor dar la bienvenida hoy a Bob Dylan a la familia UMG. No es ningún secreto que el arte de componer es una llave fundamental en toda la buena música, y tampoco es un secreto que Bob es uno de los mejores practicantes de este arte. Brillante, conmovedor, inspirador, precioso, profundo y provocativo – sus canciones son eternas, ya hayan sido escritas hace más de medio siglo o ayer. No es ninguna exageración decir que su obra de trabajo ha capturado el amor y la admiración de millones de personas de todo el mundo. No tengo ninguna duda de que dentro de décadas e incluso siglos, las palabras y música de Bob Dylan continuarán siendo cantadas, escuchadas y queridas en todos lados”.

Las canciones de Bob Dylan han sido grabadas más de 6000 veces por un despliegue de artistas representando a docenas de países, culturas y géneros musicales. Algunos de sus trabajos mejor concocidos incluyen el anteriormente mencionado “Blowin’ In The Wind,” “The Times They Are a-Changin’,” “Like A Rolling Stone,” “Lay Lady Lay,” “Forever Young,” “Knockin’ On Heaven’s Door,” “Tangled Up In Blue,” “Gotta Serve Somebody,” “Make You Feel My Love,” y el ganador de Óscar “Things Have Changed.”

Bob Dylan es uno de los artistas influyentes y revolucionarios de nuestra cultura. En las décadas desde que se convirtió en conciencia pública a través de la escena de música folk de Greenwich Village en Nueva York a principio de los años sesenta, Bob Dylan ha vendido más de 125 millones de records en todo el mundo y su obra de trabajo incluye algunas de las mayores y más populares canciones que el mundo jamás ha conocido. Continúa recorriendo el mundo cada año, actuando en casi 100 conciertos anuales frente a audiencias que acogen su nueva música con el mismo fervor de sus clásicos. Se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 2016 – el primer compositor en conseguir tal premio – citado por la Academia Sueca “por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición musical americana”.