Weekend Beach Festival se hace viral con la confirmación de Die Antwoord

Weekend Beach Festival Torre del Mar vuelve a darlo todo y en su penúltimo avance sorprende con la confirmación del único concierto internacional que la banda sudafricana de elec- tro-rap-rave Die Antwoord dará en Andalucía el próximo mes de julio.

Die Antwoord, formados en 2008 en Ciudad del Cabo por Watkin Tudor Jones, co- nocido popularmente como “Ninja” y Anri Du Toit, conocida por sus fans como Yo-Landi Visser es un espectacular dúo que se completa con un tercer miembro que figura como Dj y que actualmente es DJ Hi-Tek. Su nombre “Die Antwoord” significa “La Respuesta” en Afrikáans

El sonido electro rap-rave de la banda ha conquistado de forma universal por su poten- te directo y por su impactante actitud que saben transmitir a la perfección en sus concier- tos. Influenciados por una mezcla de diversas culturas sudafricanas, la cual denominan Zef, se manifiestan constantemente en sus letras y en sus vídeos interpretando canciones en diferentes lenguas: afrikáan, inglés y xhosa.

Algunos de sus temas más famosos son “Enter the Ninja”, “Fatty Boom Boom” o “Ugly Boy”. Recientemente han hecho público su nuevo single “ Baile Jou Sabela feat Slagysta” que cuenta ya con más de seis millones de reproducciones en tan solo tres meses. El gru- po ha conseguido construir un estilo visual propio, un sello que nunca deja indiferente al espectador y que ha revolucionado la escena de la música de baile con raíces. Un auténti- co fenómeno viral que actuará en exclusiva.

El festival no se queda ahí y en este nuevo avance se suman otros artistas de actualidad internacional como la del británico Nick Dowma, conocido como SUB FOCUS (Dj Set & MCID). Un artista que ha evolucionado desde sus inicios con el jungle al sonido drum an bass, convirtiéndose en una estrella internacional.

También se apuntan el rapero canario que ahora “rompe con to” y que se codea con los más grandes MAIKEL DELACALLE, el puertorriqueño, PEDRO CAPÓ, nieto del legenda- rio Bobby Capó y el nuevo proyecto de poesía rock del cantante de La Raíz, CIUDAD JARA.

Además se apuntan también SAUROM con ese sonido rock clásico metal-electrónico que les caracteriza, el joven almeriense RVFV, el freestyler WALLS, el power-trío THE LI- ZARDS y el buenrollismo de ARNAU GRISO que repartirán alegría por doquier.

Weekend Beach continúa reforzando la gigantesca pista de baile que será el escenario Sunrise en esta nueva edición del festival. ANN CLUE traerá el sonido de Ibiza a Torre del Mar. Uno de los nuevo fichajes de Usuhaïa. También el característico estilo del chileno FRANCISCO ALLENDES será protagonista esta edición de Weekend Beach. El techno sin contemplaciones de HORACIO CRUZ completa este avance en las noches más strong del festival.

Otros confirmados para Weekend Beach Festival 2020 son: RESIDENTE, PAULO LONDRA, ORISHAS, THE HIVES (única fecha en Andalucía), KASE.O, LUCIANO, LA POLLA RECORDS, EL DROGAS, NATOS Y WAOR, NATTI NATASHA, SFDK, DEBORAH DE LUCA, EL KANKA, HELENA HAUFF, EL CANIJO DE JEREZ, RELS B, ATERCIOPE- LADOS, VINTAGE TROUBLE, TARRUS RILEY, BANNERS, FYAHBWOY, LOCOPLAYA, LOLA INDIGO, PAULA TEMPLE, DELLAFUENTE, RAYDEN, ESTEMAN, SIDNEY CHARLES, GUITARRICADELAFUENTE, STEFANO NOFERINI, JUANCHO MARQUÉS, MIGUEL CAMPELLO, ILARIO ALICANTE, NEUMAN, SHINOVA, MARCO BAILEY, SE- RIAL KILLERZ, LA HABITACIÓN ROJA, BELAKO, TRASHTUCADA, SOLARDO, ET- HER, RAOOÜ, CARMENCITA CALAVERA, LA TARAMBANA, PABLO FIERRO, CLAU- DIO HIDALGO, BAUER, WADE, EL JOSE, ORBE, SAU DJS SHOW y RODRIGO TORÉ.

