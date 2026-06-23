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Whale Nado regresan con 'Rewind'

El grupo de Albacete Whale Nado, formado por los experimentados Jesús Cifuentes, Javier Val y Joaquín Rovira, regresa después de un largo parón. Lo hacen inaugurando una nueva etapa con un sonido renovado que incluye por primera vez el uso de la voz, algo inédito en un trío que hasta ahora había sido básicamente instrumental. Los nuevos temas incorporan letras en inglés y castellano.

Lo nuevo de Whale Nado llega en forma de un EP titulado Rewind que contiene seis canciones, aunque fusionadas en un solo tema largo de casi 20 minutos de duración. Una forma de recuperar aquella forma de escuchar música en casete, cuando tenías que buscar las canciones a ojo y no era fácil saltar de una a otra de forma desordenada.

Whale Nado - Rewind

Este trabajo con el que regresan Whale Nado ha sido producido por la propia banda junto a Juanan López en los estudios Baboon Records de Albacete.

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