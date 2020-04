Belako pospone la salida de ‘Plastic Drama’

Debido a la situación de emergencia que se está viviendo a causa del COVID-19, Belako ha decido posponer la publicación de su cuarto disco hasta nuevo aviso.

Plastic Drama tenía previsto ver la luz el próximo 8 de mayo, pero tras reflexionarlo mucho, las de Mungia han preferido esperar hasta tener la seguridad de que el álbum pueda ser distribuido con normalidad y de la mejor manera posible tanto en España como en Reino Unido, Alemania, México y Estados Unidos.

COMUNICADO OFICIAL DE BELAKO

“Sentimos mucho tener que tomar esta decisión, pero no ha quedado otra. ‘Plastic Drama’ es la suma de 18 meses de creación en el local, en las giras y en el estudio… Tiene un trabajo paralelo de arte potente que ha salvado los lanzamientos antes y durante la cuarentena.

Han sido también 18 meses de negociaciones con posibles aliados (discográficas, distribuidoras, agencias de booking europeas, agencias americanas, empresas de comunicación, promotores locales…) para asegurar un lanzamiento internacional como el que estamos buscando y por el que estamos apostando para Belako. Está claro que ahora no es el mejor momento para hacerlo, pero sabemos que vendrá.

Nos alegra haber podido presentar 5 canciones, pero nos guardamos el resto de joyas por desvelar y pasamos a una nueva fase en la que lanzaremos contenidos que mantengan las expectativas a la altura de la esperada salida del álbum. Vamos a seguir hasta que podamos presentar en condiciones el trabajo del que seguro que estamos más orgullosas. En disco y en directo”.

Belako Rekords con BMG ha conseguido un aliado con el que trabajar en este proyecto con un respeto máximo. Los medios en UK, Mexico, Alemania… les están abriendo sus espacios y les están recomendando como banda a seguir y track de la semana, situándonos donde se merecen. NME, Clash Magazine, El Universal de Mexico, The Lines Of Best Fit… No solo medios, sino artistas como Dr Dre o Cindy Lauper les incluyen sus playlists. Aun así se ha aconsejado que debido al estado de inoperatividad de fábricas y distribuidoras, se atrase la salida del disco hasta tener más información.

A la espera de tener nueva fecha para el lanzamiento, y deseando que sea lo antes posible, podemos deleitarnos con los potentes cinco singles que nos han dejado de adelanto, perfectos para evadirse en este tiempo de incertidumbre.

El más reciente lleva por nombre ‘All Nerve’ y nos lo avanzaron hace tan solo unos días. Una eclosión de guitarras, epilepsias sonoras y contracciones rítmicas con mensaje reivindicativo incluido.