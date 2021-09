Bienvenido a los 90: ¿Qué demonios pasó el 24 de septiembre de 1991?

Se cumplen 30 años del lanzamiento de varios discos mí-ti-cos.

Charlamos con J.F. León (Rock and Roll Animal) del ‘Ceremony’ de The Cult, con Luis Benavides (El Ecualizador) sobre ‘Blood Sugar Sex Magik’ de Red Hot Chili Peppers, recuperamos ‘Badmotorfinger’ de Soundgarden y cerramos con Elvira Asensi, responsable de la traducción del libro ‘Come As You Are’ de Michaerl Azerrad editado por Contra.

Repito, ¿qué demonios pasó aquel 24 de septiembre de 1991?