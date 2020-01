Brian Ferry lanza un directo inédito grabado en 1974

Brian Ferry lanza “A Hard Rain’s A-Gonna Fall ” adelanto de Live at the Royal Albert Hall 1974, un álbum grabado hace 45 años en el famoso recinto londinense en la que fue la primera gira en solitario del cantante al margen de Roxy Music. El público podrá disfrutar por primera vez de este material inédito (del que ya se puede adquirir su pre order ) el próximo 7 de febrero a través de BMG.

“A Hard Rain’s A-Gonna Fall“, originalmente escrita y grabada por Bob Dylan para su álbum “The Freewheelin’ Bob Dylan”, fue lanzada por Brian Ferry como single de su trabajo These Foolish Things en 1973, llegando a alcanzar la décima posición en las listas de Reino Unido. Este álbum marcó el inicio de una ilustre carrera en solitario que sigue en boga y que precedió al también aplaudido Another time, Another place de 1974. Ambos trabajos compondrían el tracklist de la futura grabación Live at the Royal Albert Hall 1974 que incluye clásicos como “Sympathy for the devil”, “The ‘In’ Crowd”, “Smoke Gets in Your Eyes”, y “I Love How You Love Me”. Un álbum que luce influencias de los años 30, 40 y 50 y todos los discos que marcaron los años de formativos de Ferry.

Estas serán sus canciones:

1.Sympathy For The Devil

2.I Love How You Love Me

3.Baby I Don’t Care

4.It’s MyParty

5.Don’t Worry Baby

6.Another Time, Another Place

7.Fingerpoppin’

8.The Tracks of My Tears

9.You Won’t See Me

10.Smoke Gets In Your Eyes

11.A Hard Rain’s A-Gonna Fall

12.A Really Good Time

13.The ‘In’ Crowd

14.These Foolish Things