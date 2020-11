Cooltural Fest reprograma fechas y horarios de Cooltural Go!

Cooltural Fest, promovido por Crash Music SL y que cuenta con el apoyo del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, vuelve con fuerza en las próximas semanas, siempre guiados por ofrecer la máxima seguridad y medidas preventivas frente al Covid-19, demostrando que es ‘Cultura Segura’. Así, dadas las medidas establecidas para Andalucía también ha adaptado los horarios y fechas para retomar su ciclo de conciertos Cooltural Go! con media docena de propuestas musicales y las Jornadas ‘Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical’.

Tras el secret show de Carmen Boza, celebrado el 6 de noviembre, las actividades de Cooltural Fest continuarán los días miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, con las ‘I Jornadas Sobre Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical’, con emisión on line e inscripción gratuita. En el marco de estas jornadas, el concierto de clausura de Mr. Kilombo pasa al domingo, día 29, a las 12.00 horas, en el Mesón Gitano. Las entradas para el concierto serán donadas a la Fundación Music For All de Cooltural Fest.

Ya en diciembre, el concierto de Arco seguirá siendo en el Teatro Apolo el 5 de diciembre, pero a las 16.00 horas. Depedro con su espectáculo familiar ‘Érase Una Vez’ será el 8 de diciembre en el Auditorio Maestro Padilla, a las 12.00 horas. El concierto de Natalia Lacunza también se mantiene el 12 en el Auditorio pero será a las 16.00 horas y, además, se ha abierto la posibilidad de adquirir una entrada para ver el concierto en streaming.

El concierto de _Juno, el proyecto conjunto de Zahara y Mucho, pasa del 18 de diciembre al 20 de diciembre, domingo, y será en el Mesón Gitano a las 12.00 horas. Ese día y a la misma hora, el Anfiteatro de la Rambla recibirá el espectáculo familiar ‘Emocionarte’, dentro de la línea de trabajo de Cooltural Kids.

Las entradas ya están a la venta a través de la página oficial del festival www.coolturalfest.com.

Arco continúa su senda en solitario después de casi dos décadas al frente de la exitosa banda granadina El Puchero del Hortelano. Acaba de publicar su tercer disco en solitario y su camino sigue transcurriendo en canciones alegres y letras repletas de sentimiento.

Depedro repite con Cooltural pero si en 2019 fue con la banda al completo en un concierto al uso, ahora lo hará en una cita familiar con su espectáculo ‘Érase Una Vez’, título del disco de canciones infantiles que reflejan, como ya es bien sabido, la gran sensibilidad del autor.

Natalia Lacunza es la apuesta destinada al público más joven de Cooltural Fest. Se hizo popular a través de un conocido programa de televisión pero sus inquietudes artísticas eran notorias desde el primer momento. Ahora, traza su camino más personal y alejada de cualquier tipo de etiquetas convencionales o presiones comerciales.

_Juno es el proyecto en común de Zahara y Mucho. No es ni un proyecto paralelo de la jiennense ni del catalán. Es una entidad propia en la que, ante todo, prima el amor y los ambientes intimistas y arrebatados, con un buen gusto en los arreglos y voces que casi suponen un refugio en estos tiempos convulsos de pandemia.

Las Jornadas sobre ‘Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical’, a través de su proyecto Music For All se celebrarán los días 25 y 26 de noviembre en el Mesón Gitano de la capital. La cita, además de ser un excelente foro de debate inclusivo, contará con actuaciones musicales dentro del propio programa y concluirá con el concierto benéfico de Mr. Kilombo, con entrada donativo para la Fundación Music For All.

Al frente de Mr. Kilombo se encuentra Miki Ramírez, mostrando un cóctel musical en donde la rumba tiene el protagonismo, mezclándose con la timba, la samba, el reggae, el ska o el rock con un resultado que invita a la farra y el jaleo. Sus letras son ácidas y directas, a veces, porque también pueden resultar sutiles.

La última cita de Cooltural Go! en otoño será con ‘Emocionarte’, un espectáculo para toda la familia dentro del formato Cooltural Kids que, además, tendrá un componente inclusivo, como el resto de conciertos de Cooltural Fest, también en esta temporada.