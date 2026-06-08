Cupido y Usted Señalemelo comparten 'Ouch :_('

Cupido y Usted Señalemelo convierten el desamor en una pieza luminosa y melancólica con “Ouch :_(”, segundo adelanto del que será su nuevo disco, Amor Compartido.

La canción aborda ese momento posterior al golpe emocional, cuando la herida ya no sangra pero sigue escociendo, y lo hace desde una sensibilidad que mezcla vulnerabilidad y dinamismo. Pimp Flaco arranca desde una imaginería casi de balada surf nostálgica, mientras las guitarras nebulosas y la producción avanzan poco a poco hacia un terreno mucho más luminoso y expansivo.

El tema funciona menos como una colaboración puntual que como una unión natural entre dos universos musicales complementarios. Cupido vuelven a demostrar su habilidad para equilibrar euforia y melancolía, mientras Usted Señalemelo aportan una dimensión atmosférica repleta de texturas envolventes y melodías flotantes.

El resultado nos recuerda por momentos a las primeras producciones de Solo Astra, aunque enriquecidas por la amplitud emocional del trío mendocino, construyendo así una canción que oscila constantemente entre la necesidad de pasar página y la tentación de volver a mirar atrás.

Escucha ‘Ouch :_(‘ de Cupido y Usted Señalemelo