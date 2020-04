Gus Dapperton lanza camiseta solidaria y nuevo tema

Si has estado luchando contra las muchas variantes de la depresión y su habilidad para hundirte y alejarte de tu familia y amigos -de todo tu mundo-reconocerás ese tipo de pensamientos. Es la línea que abre el nuevo tema de Gus Dapperton, “First Aid,” la canción que abre el próximo álbum de Gus Dapperton. Por encima de una dispersa guitarra acústica, microfonada tan cerca que suena como si habitara tu oído, Gus dice esa línea. Si has seguido la carrera del chico de 23 años, desde sus singles desde los brillantes y encantadores primeros singles y EPs hasta el álbum de 2018 Where Polly People Go to Read, podrás apreciar que el cantante y compositor ha entrado a explorar un nuevo territorio en este tema.

“En el pasado, escribía mis canciones pensando en el amor y el desamor. Este álbum va sobre un dolor interno, sobre sufrimiento” asegura. Es una forma clara de explicarlo, que despeja toda duda. “First Aid” aumenta su volumen y su complejidad—La voz de Gus se une a la de Amadelle, su hermana; hay percusiones en directos, platillos sonando—hasta que se llega al clímax donde se repite el título con fuerza ronca.

“First Aid,” que ya está disponible, es una primera aproximación a la evolución de Dapperton para convertirse en un compositor maestro, proceso que se revelará a lo largo de este año. El álbum explora el dolor y el sufrimiento humano, pero es tanto sobre sanar como sobre el perdón. Esta canción trata sobre el dolor que puede sentir una persona en aislamiento, pero también recuerda la importancia de apreciar a aquellos que quieres. “I would slit his wrists and reminisce it /if it wasn’t for my sis /she’s got heart the size of I-95 /I drive.”