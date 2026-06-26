Isla Lavanda arrancan nueva etapa con 'La niña pefecta'

Isla Lavanda es una banda de pop electrónico originaria de Madrid, fundada por Robin y Rachel, cuya música combina sintetizadores, guitarras y estribillos contagiosos con letras que exploran el amor, la libertad, el orgullo y las noches memorables.

Con su álbum debut Efecto Boomerang, han recorrido toda España y han actuado en festivales como Cooltural, Olasound, Valdefest y Verduleras Fest, además de participar en varias fiestas del Orgullo de Madrid.

Su energía transforma cada concierto en una celebración colectiva, con himnos como «Estoy hasta el coño», su versión de «Cuando zarpa el amor» de Camela y otros temas que convierten sus shows en pistas de baile, creando una comunidad fiel de «Chicas top festivaleras».

Actualmente, la banda inicia una nueva etapa más electrónica y ambiciosa junto a Intromúsica, con Silvia en la batería y Guty en las guitarras. Hoy estrenan su nuevo sencillo, «La niña perfecta», una canción que aborda la importancia de espacios como el Orgullo, la infancia perdida y la experiencia de haber vivido escondidas y con miedo.

Escucha ‘La niña perfecta’ de Isla Lavanda