Escucha el nuevo EP de Taïn

Taïn publica La rendición, un nuevo EP de cuatro canciones que gira en torno a la idea de aceptar aquello que no se puede controlar y dejar atrás la presión constante por ganar.
Producido por Juan De Dios, colaborador habitual del artista gallego, el trabajo explora distintas perspectivas sobre la necesidad de adaptarse a los cambios vitales a través de un sonido pop punk con guitarras eléctricas, baterías contundentes y referencias a artistas como MGK o Dani Fernández.
El lanzamiento ha llegado acompañado de cuatro videolyrics oficiales, uno para cada canción, y supone un nuevo paso en la evolución de Taïn, quien explica: «Siempre he pensado que vivimos demasiado pendientes de ganar. Ganar discusiones, ganar tiempo, ganar reconocimiento, ganar, ganar, ganar… Y creo que, sin darnos cuenta, acabamos convirtiendo nuestra vida en una competición contra nosotros mismos.
Este EP nació cuando abracé la idea de intentar dejar de ganar. No porque todo empezase a ir bien, sino porque entendí que hay cosas que no se arreglan. Hay relaciones que no vuelven, versiones de uno mismo que ya no existen y preguntas que nunca encuentran respuesta. Pasé mucho tiempo intentando recuperar personas, momentos e incluso una forma de verme a mí que ya no está. Cuanto más insistía, más lejos parecía quedar todo«
Escucha ‘La rendición’ de Taïn
Próximos conciertos:
1/8/27 – Verbena Fest – Sarria
12/2/27 – La fábrica de chocolate (Agadic – Ciclo Orixe) – Vigo