Jester le cantan a la reina 'Letizia' en su nuevo single

Jester presenta “Letizia”, el primer adelanto del que será su álbum de debut Personajes, previsto para después del verano a través del sello Music Bus.

El tema convierte a la reina de España en protagonista de una pieza marcada por el humor, la ironía y el imaginario quinqui-pop característico de la banda barcelonesa de Sant Andreu, que vuelve a reivindicar su identidad con una canción directa, energética y de vocación contagiosa.

Musicalmente, “Letizia” se articula sobre guitarras, estribillos inmediatos y una estética que bebe del britpop y del rock de melodías pegadizas, construyendo un retrato pop de nuestro tiempo desde una mirada desenfadada y crítica.

Como adelanta, la línea conceptual de Personajes, abordará con ironía las contradicciones de la sociedad contemporánea.

Escucha ‘Letizia’ de Jester