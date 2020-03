J’aime estrena nueva canción y vídeo

Si “700,000 Records“, el primer adelanto de Love and Squalor de J’aime, simboliza el amor dentro de esos dos polos del título del álbum, “Right Behind Your Heart” nos presenta ahora la faceta menos soleada y encapsula en parte esa sordidez (‘squalor’) de un disco con fuerte componente autobiográfico. Y sin embargo, a veces, el lamento por una pérdida puede evocar también mucha belleza. Es el caso de esta canción, quizá una de las más brillantes y hermosas del inminente álbum. En ella, J’aime canta a un amigo desaparecido y recubre de elegancia esta “elegía de guitarra twang” con aliados de primer nivel: Alasdair Macaulay -batería original de Tindersticks-, pieza fundamental de todo el álbum, y Calina de la Mare (colaboradora de Barry Adamson, Jack, Tindersticks o Emilie Simon) a cargo de la embriagadora orquestación. Patricia de la Fuente (Souvenir) completa el elenco a los coros, en una canción que representa un gran paso adelante en la carrera del proyecto de Jaime Cristóbal.

El vídeo de “Right Behind Your Heart” ha sido editado y postprucido por Miguel Eraso, con imágenes “captadas” por el propio de Jaime Cristóbal.