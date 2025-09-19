J’aime avanza su nuevo disco con ‘(Strictly Not) Thinking of You’
«(Strictly Not) Thinking of You» es el segundo adelanto de Anachronistic d’amour, el próximo álbum de J’aime que verá la luz el próximo 3 de octubre a través de Jabalina.
El tema recupera el toque más pop y vibrante de Jaime Cristóbal, desplegando una melodía inmediata y contagiosa con ecos de The Go-Betweens o Apple Boutique. La letra, irónica y literaria, plantea una oda al amor reposado al estilo de Stephin Merritt, culminando con un estribillo tan certero como desarmante: “nuestro amor es tan perfecto que, estrictamente, no estoy pensando en ti”.
El single, al igual que el anterior adelanto «Amplified Heart«, cuenta con una impactante portada de Javier Aramburu, que reinterpreta con su habitual maestría la obra Mazzetin de Jean-Antoine Watteau.