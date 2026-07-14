L7 lanzan crowdfunding para tratar el tumor cerebral de su bajista Jennifer Finch

La bajista de L7, Jennifer Finch, ha sido diagnosticada con cáncer cerebral y abandona la gira de la banda. L7 compartió la noticia del diagnóstico de Finch en sus redes sociales y comenzó una recaudación de fondos para afrontar el tratamiento.

Las donaciones pueden hacerse a través de Gofundme y esperan recaudar 350.000 para afrontar esos gastos del tratamiento y rehabilitación de la artista. Un nuevo ejemplo de las dificultades que la sanidad privada estadounidense pone a sus ciudadanos exentos de caros seguros y que ya hemos visto en músicos como David Johansen, Genesis P-Orridge Tom Constanten, Lou Koller o Ken Stringfellow.

«A nuestra querida compañera de banda, hermana y amiga Jennifer Finch le han diagnosticado una forma agresiva de cáncer cerebral. Tras varias cirugías y graves complicaciones, Jennifer ahora necesita atención médica intensiva, rehabilitación y apoyo profesional a domicilio.

Ante la difícil realidad de que Jennifer quizás tenga más días buenos en el pasado que por delante, pedimos ayuda para que el tiempo que pase con sus amigos, familiares y fans sea lo más cómodo, significativo y lleno de amor posible».

Como ha compartido la líder de la banda Donita Sparks: «Estamos todos devastados por la noticia y la estamos rodeando de amor. Jennifer es parte de la familia, y queremos que sienta todo el apoyo de la comunidad que la ha querido y apoyado durante tantos años».