L7

Muere Jennifer Finch, bajista de L7

A principios de esta semana te hablábamos del terrible diagnóstico de la bajista de L7, Jennifer Finch, aquejada de un cáncer cerebral que le había obligado a abandonar la gira de la banda. 

Múltiples cirugías le produjeron importantes limitaciones físicas y la necesidad de atención médica integral, rehabilitación y asistencia profesional a domicilio. El grupo comenzó una recaudación de fondos para afrontar el tratamiento, cuyas donaciones podían hacerse a través de Gofundme para afrontar esos gastos .

Cinco días después de comunicarlo, Jennifer ha fallecido a los 59 años como han compartido las propias L7:

“Estamos devastados por la pérdida de nuestra querida compañera, hermana y amiga Jennifer Finch, cuyo espíritu indomable, humor y creatividad ilimitada ayudaron a dar forma a L7 y cambiaron nuestras vidas para siempre.

Jennifer era una persona verdaderamente original que vivió a su manera, y el impacto que tuvo en la música, el arte y en todos los que tuvimos la suerte de conocerla es incalculable. La amamos profundamente y la llevaremos siempre con nosotros. Descansa en paz, querida amiga.

Con cariño, L7”

Una entrevista con Jennifer Finch de L7

Los compañeros del podcast Bienvenido a los 90 que puedes disfrutar en Muzikalia, la entrevistaban hace un año. Recordamos el programa:

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