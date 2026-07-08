la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Self Service, Niños Raros, Tango Astral, Tania Vega, Defi100t, Eva McBel y Gabci.
Self Service – Yo te esperaré
Self Service es un cuarteto mallorquín formado en el año 2020 que está integrado por Miki al bajo, Edu a la batería, Castro a la voz y guitarra rítmica, y Ruby a la guitarra solista. Para su último sencillo han transformado el conocido tema «Yo te esperaré», publicado en 2012 por Cali y El Dandee, en un tema guitarrero, contundente y explosivo sin renunciar a su original carga emocional.
Niños Raros – Marcas
Niños Raros es un grupo ibicenco afincado en Madrid. En 2023 publicaron su primer EP, Encuentros Problemáticos, con el que giraron y compartieron cartel con artistas como Crystal Fighters, Celtas Cortos, Mando Diao, León Benavente o Dorian. Pronto lanzarán su primer álbum, del que han avanzado dos temas. El segundo, «Marcas», trata sobre el desamor y tiene influencias del emo de los 90, con referencias como Sunny Day Real Estate o Viva Belgrado.
Tango Astral – Deep
Tango Astral es un dúo argentino formado por Luca Bocci y Nicolás De Sanctis en el año 2024. Tras debutar con un álbum homónimo, se disponen a publicar su segundo disco. Como segundo avance ha visto la luz la canción «Deep». Un tema grabado en Estudios Coco, compuesto y producido por el propio dúo, con formato de balada conducida por un mar de guitarras acústicas y eléctricas.
Tania Vega – Lento y pegado
Tania Vega es una cantante, compositora y productora musical de Valencia. Debutó como solista en 2024, y desde entonces ha publicado siete sencillos y ha actuado en diferentes salas tanto de Valencia como de Madrid. Su octava canción vio la luz a finales del pasado mes de junio. Su título es «Lento y pegado» y es una una bachata sensorial sobre ese momento en el que intentas resistirte a alguien sin conseguirlo.
Defi100t – Tragicomedia
Defi100T es un grupo madrileño formado por Pablo (voz y guitarra) y Moisés (batería) en 2024, a los que posteriormente se unieron Alex al bajo y Olmos a la guitarra. Tras un inicio haciendo versiones, pronto se lanzaron a componer sus propios temas. Ya tienen bastantes para un disco que irán desvelando poco en 2026. Su primer sencillo oficial se titula «Tragicomedia».
Eva McBel – Collateral damage
Eva McBel es una artista residente en Madrid que en 2023 publicó su primer LP, I‘m Glad You Happened. En 2025 publicó varias canciones nuevas, algunas de las cuales pasaron por nuestra PlayList Emergente. Algunos de sus temas han pasado por series tan conocidas como Élite. Hace unos días lanzó el sencillo «Collateral damage», avance del que será su nuevo álbum.
Gabci – Vanity queen
Gabci es una productora, cantante, compositora y DJ portuguesa. En su música combina diferentes estilos dentro de la música electrónica, desde el darkwave hasta el synth-pop, dando mucha importancia a la expresividad y la intensidad emocional. Su sencillo más reciente es «Vanity queen», una canción sobre identidad, imagen y contradicción que nos presenta con un vídeo realizado por Jhon Rangel.