la playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Alvaro Moia, Mariana També, Jesse Chacón, Pulsen, Nina Raku, Niños Raros y Niñatas.

Alvaro Moia – Misol

Álvaro Moia es un compositor zaragozano afincado en Valencia. Tras unos años formando parte del proyecto Parabán, acaba de lanzarse en solitario con un el EP Fábula. Un disco en el que cambia el post rock de aquella banda por un folk íntimo y acústico. Muestra de ello es el sencillo «Misol», una canción sobre la búsqueda de motivación y luz.

Mariana També – Me sabe fatal

Mariana També es una artista de pop electrónico con una trayectoria corta pero muy prometedora. En octubre publicará su primer álbum, del que hace un par de meses te dimos a conocer un avance en nuestra PlayList Emergente. Hoy te presentamos otro adelanto, una canción titulada «Me sabe fatal». Un tema sobre la culpa en una ruptura con videoclip rodado en Barcelona y dirigido por Adrián Palomo.

Jesse Chacón – París chiquito

Jesse Chacón es un cantante, productor y compositor de música urbana de La Palma (Canarias). El pasado 31 de julio lanzaba «París Chiquito», primer single de La Vida en París Chiquito, un LP previsto para finales de 2026. La canción se mueve entre el hip-hop, el funk y el G-funk. Ha sido producida por el propio artista y combina una sonoridad cálida y costera con influencias del sonido West Coast de los años noventa y del R&B de los 2000, integradas en una identidad canaria propia.

Pulsen – Ave sin nido

Pulsen es un proyecto musical de rock alternativo encabezado por el músico y compositor Emanuel Roura. Tras una primera etapa cantando en inglés, el pasado mes de abril lanzó el álbum 20 Años No Es Nada. Un disco conceptual que explora temas como el paso del tiempo, la superación personal, la nostalgia y la búsqueda de la calma. De él compartimos esta canción titulada «Ave sin nido».

Nina Raku y Maddi Alma – Toda la noche en la calle

Nina Raku es una de las artistas mas interesantes de la nueva escena alternativa. Varias de sus canciones han pasado por nuestra PlayList Emergente. Recientemente ha publicado su primer disco, un EP titulado Pareidolias. Su último sencillo es una versión de «Toda la noche en la calle», el clásico de Amaral, que cuenta con la colaboración de la cantante y bailarina vasca Maddi Alma.

Niños Raros – ¿Qué pasó?

Apenas ha pasado un mes desde que te presentamos en nuestra PlayList Emergente a Niños Raros, y ya les tenemos de vuelta a nuestra lista. Lo hacen de nuevo para presentarnos un avance del que será su primer álbum, un disco que saldrá con el sello Balaunka en unos meses. La canción se titula «¿Qué pasó?» y es un adictivo homenaje al rock alternativo y el power pop de los 90.

Niñatas – Top viral

Niñatas es un grupo de rock alternativo formado por Ichi (voz), Sonia (guitarra), Saray (batería) y Laury (bajo y coros). En su música muestran influencias de bandas como Ultraligera, Two Door Cinema Club o The Hives. Pronto publicarán un disco del que ya conocemos algunas canciones. Entre ellas, este tema titulado «Top viral». Una ácida pero divertida crítica al funcionamiento de la industria musical.

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify