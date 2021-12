Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Ilegales con Andrés Calamaro – Mi copa y yo

(enlace a la noticia)

Miqui Puig con Irantzu Valencia – Cadera de mimbre, la leyenda

(enlace a la noticia)

Sleaford Mods – Don’t go

(enlace a la noticia)

The Sand – Kiss me

(enlace a la noticia)

Soledad Vélez – Esperarte

(enlace a la noticia)

Nacho Vegas – Big crunch

(enlace a la noticia)

Muchachito Bombo Infierno – Tu nombre

(enlace a la noticia)

Pablo Und Destruktion – Lobito

(enlace a la noticia)

The Divine Comedy – Home for the Holidays

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Invisible Harvey – Tu casa suena a mar

La banda barcelonesa Invisible Harvey ha publicado esta semana “Tu casa suena a mar”, primer adelanto de su nuevo álbum, Titulador de Canciones. Un álbum sobre las aventuras, reflexiones y dudas de un personaje que se dedica a “titular canciones”, un oficio inventado que merecería existir en algún rincón del mundo. “Tu casa suena a mar” se centra en la parte más romántica del protagonista, habla de un posible rescate amoroso y de un escondite cálido y acogedor, que mantiene como hilo musical natural el sonido del mar. La canción, grabada en los estudios Caballo Grande, producida por Ferran Resines y Cristian Pallejà y masterizada por Javier Roldón en los Vacuum Mastering llega con vídeo del propio Dimas Rodríguez junto a David Tutusaus y portada de Martín Tognola.

The Soulbreaker Company – Kill the devil (with his dick)

La banda vitoriana The Soulbreaker Company han publicado esta semana su nuevo sencillo, “Kill the devil (with his dick)”. Una canción que comparte vinilo de 7 pulgadas con los alicantinos Domo dentro de la caja recopilatoria Grados. Minutos. Segundos. que publica Spinda Records. Esta nueva entrega de The Soulbreaker Company ha sido producida por la propia banda, y grabada, mezclada y masterizada por Javier Arteaga en Vitoria-Gasteiz.

Kill the Devil (with his dick) (single) by The Soulbreaker Company

Dan Millson y Marina Moon – What have U done

Desde el pasado miércoles 22 está disponible “What Have U Done”, la primera canción nacida de la colaboración entre Marina Moon y Dan Millson. Cuenta Marina que el tema habla de lo poco que les importe el dinero en comparación con la música. Según sus propias palabras, la canción es un “F*** you” al materialismo monetario de la industria“. Mientras tanto, Dan sigue preparando su disco, del que se publicará un primer single de adelanto el 14 de enero poco antes de su concierto dentro de Inverfest en El Sol el 1 de febrero.

Copernicus Dreams – Winter night

Después de publicar este 2021 su recomendable disco Goals & Illusions (Gaua Ediciones, 2021), del que te hablamos en su momento en Muzikalia, esta semana Copernicus Dreams han lanzado un sencillo inédito titulado “Winter night”. Un tema compuesto por Chus González, quien también se ha encargado de la producción, grabación y mezcla. La canción llega acompañada de un vídeo realizado por Juan Cruz Pérez González.

Antònia Font – Un minut estroboscòpica

Cuando se cumplen 8 años de la separación de Antònia Font, y después de anunciar su regreso con una serie de conciertos para 2022, el conjunto mallorquín publica un nuevo sencillo titulado “Un minut estroboscòpica”. Un primer adelanto del que será su nuevo disco, el primero desde 2012, que ha sido compuesto por Joan Miquel Oliver. Antònia Font tienen confirmadas 3 fechas para presentar sus nuevas canciones, el 11 de junio en el Primavera Sound, el 18 de junio en Inca y el 15 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Parece ser que el 9 de julio estarán también en Valencia, a falta de saber más detalles sobre el lugar exacto del concierto.

Eleka – Ya no volverá este momento

Eleka es un artista multidisciplinar donostiarra, afincado en Madrid, del que ya te hemos hablado en varias ocasiones en Muzikalia. Esta semana ha publicado la canción “Ya no volverá este momento”, en el que Eleka habla de lo efímero de cada momento vivido. El vídeo, realizado por Eleka y protagonizado por la actriz Yune Vilanova, cuenta una historia de relaciones, despedidas y reencuentros. La producción es de Noni y el máster de Jorge Ramírez.