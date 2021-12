The Divine Comedy nos regalan una canción por Navidad

The Divine Comedy publicarán el próximo 4 de febrero, el segundo grandes éxitos de su carrera tras A Secret History… The Best of the Divine Comedy (1999). Han pasado 23 años desde entonces y ahora llega el recopilatorio Charmed Life: The Best Of The Divine Comedy.

Una guía completa por su carrera y llegará en un 2CD estándar de 24 pistas y como una edición limitada de 3CD que contiene las 24 pistas Best Of, así como el “Super Extra Bonus Album”, una colección de grabaciones nuevas e inéditas. El disco incluye la divertida pieza “Te Amo España” que Hannon creó para ese Eurovisión Virtual de la pandemia y una nueva canción, “The Best Mistakes”.

Hoy nos despertamos con una felicitación navideña de Neil Hannon y con una nueva canción de The Divine Comedy, un villancico llamado ‘Home for the holidays.

Te dejamos con él

“Hola a todos. Por lo general, hablo un montón de tonterías hannonescas en estos mensajes, en realidad solo para que tengas la seguridad de que soy yo y no lo usa uno de mis glamorosos asistentes. Este año, dada la situación, lo mantendré simple y sin bromas.

Todos hemos pasado por el molino. Todos sufrimos diversos grados de dolor, ansiedad, penuria, soledad. Todos buscamos la luz al final del túnel. Quizás la vida nos dé un respiro pronto; quizás nos patee mientras estemos abajo.

Me parece que no hay nada más que hacer que tratar de mantener la esperanza y no descargar nuestras frustraciones el uno con el otro. Sea amable con los que le rodean. Sé generoso; no con obsequios costosos que la gente no necesita, sino con tiempo y atención.

Fin del sermón.

Que tengan unas vacaciones tranquila, amigos. Espero verlos a todos pronto (cruzar los dedos, tocar madera, echar sal sobre el hombro izquierdo y contar hacia atrás desde once !!).

Neil

PD Casi olvido mencionar ‘Home For The Holidays’, la primera canción navideña que escribí desde ‘Christmas With The Hannons’ en 1991. Es mi humilde regalo de Navidad para ti; estará en el volumen extra de ‘Best Of ‘pero pensamos que le gustaría escucharlo en un momento más estacional”.

Escucha ‘Home For the Holidays’ de The Divine Comedy