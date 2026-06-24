Man/Woman/Chainsaw avanzan su disco de debut con 'Get Up and Dance'

El pasado año dedicábamos un especial Conexiones MZK hablándote de las mejores bandas emergentes británicas y Man/Woman/Chainsaw estaban en el lote como una de nuestras apuestas.

Los londinenses han presentado “Get Up and Dance”, un nuevo adelanto de su esperado álbum de debut, Cannonball, que se publicará el próximo 7 de agosto a través de Fiction Records. Otro tema extraído del disco tras los lanzamientos de “Nosedive” y “Only Girl”, que destaca además por ser la primera canción del grupo con Emmie-Mae Avery asumiendo la voz principal.

Un tema con una atmósfera etérea y envolvente, el sencillo continúa perfilando la personalidad sonora de una de las propuestas emergentes más interesantes de la escena británica.

Sobre la canción, Avery explica que la historia transcurre en un club nocturno, donde la protagonista decide darle la vuelta a la situación al observar a una persona que lleva toda la noche intentando ligar con diferentes asistentes. “Empieza de forma juguetona, pero luego adopta un enfoque más contundente, mientras le empujas a demostrar su interés y pones a prueba hasta dónde está dispuesto a llegar”.

Escucha ‘Get Up and Dance’ de Man/Woman/Chainsaw

Estas serán las canciones de ‘Cannonball’ de Man/Woman/Chainsaw

Only Girl

Canyons

Goddamn, Lizard Man!

Lighter

Nosedive

Get Up and Dance

Snakebite

Flick of the Wrist

The Thing

Still Angry

Something Else to Give