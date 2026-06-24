Man/Woman/Chainsaw

Man/Woman/Chainsaw avanzan su disco de debut con 'Get Up and Dance'

El pasado año dedicábamos un especial Conexiones MZK hablándote de las mejores bandas emergentes británicas y Man/Woman/Chainsaw estaban en el lote como una de nuestras apuestas.

Los londinenses han presentado “Get Up and Dance”, un nuevo adelanto de su esperado álbum de debut, Cannonball, que se publicará el próximo 7 de agosto a través de Fiction Records. Otro tema extraído del disco tras los lanzamientos de “Nosedive” y “Only Girl”, que destaca además por ser la primera canción del grupo con Emmie-Mae Avery asumiendo la voz principal.

Un tema con una atmósfera etérea y envolvente, el sencillo continúa perfilando la personalidad sonora de una de las propuestas emergentes más interesantes de la escena británica.

Sobre la canción, Avery explica que la historia transcurre en un club nocturno, donde la protagonista decide darle la vuelta a la situación al observar a una persona que lleva toda la noche intentando ligar con diferentes asistentes. “Empieza de forma juguetona, pero luego adopta un enfoque más contundente, mientras le empujas a demostrar su interés y pones a prueba hasta dónde está dispuesto a llegar”.

Escucha ‘Get Up and Dance’ de Man/Woman/Chainsaw

Estas serán las canciones de ‘Cannonball’ de Man/Woman/Chainsaw

Only Girl
Canyons
Goddamn, Lizard Man!
Lighter
Nosedive
Get Up and Dance
Snakebite 
Flick of the Wrist
The Thing
Still Angry 
Something Else to Give

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