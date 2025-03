En Muzikalia podemos presumir de tener una de las mejores secciones de bandas emergentes de nuestro país. Desde hace muchos años, somos una de las pocas revistas que te dar a conocer alrededor de 500 artistas cada año, ya sea en nuestra sección 7 minutos al día o en la playlist emergente de la semana.

En el nuevo capítulo de Conexiones MZK vamos a situarnos en el presente más riguroso y traerte doce grupos británicos que apostamos, darán que hablar. Hemos seleccionado para ti las 12 bandas que nos parecen increíbles, siguiendo una premisa, que a 31 de marzo de 2025 aún no tengan disco en el mercado. Son proyectos que a día de hoy tan solo cuentan con alguna canción suela o si acaso con un algún EP. Puede ser que no aún no sean bandas conocidas, pero nuestro olfato les augura el suficiente potencial para que en poco tiempo, den mucho que hablar. ¿Acertaremos? El tiempo lo dirá.

Escucha las mejores bandas emergentes británicas de 2025

Escúchalo en Amazon Music y en Apple Podcasts.

Suenan:

Adult DVD – Do something

Alphabet – All The Words

Dog Race – It’s The Squeeze

My First Time – Brand New

Girl Group – Yay! Saturday

Slate – Shade In Me

Hank – Stand On Yr Star

Cosmorat – Be Like Me

GANS – I think I Like You

Green Star – four-o-five

Alien Chicks – Donkeyhead

Man/Woman/Chainsaw – Sports Day

Ain’t – Pirouette

¡Ayúdanos!: Hazte mecenas de Conexiones MZK

¿Nos ayudas a hacer cada vez un mejor podcast? Desde tan solo 1,99 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

