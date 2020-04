Nuevo single de Alice Wonder, ‘Por si apareces’

Alice Wonder lanza “Por si apareces”, una de las canciones más coreadas en sus conciertos bajo el lema “esta guerra pide paz”. Será la primera canción de una serie en la que se ha dado un paréntesis con el inglés, para poder componer en su idioma materno. Esto le ha permitido ahondar en las posibilidades expresivas y poder llegar así aún más lejos tras sus primeras incursiones en castellano con “Bajo la piel” y “La apuesta”; pasando así de ser un “juego” a plasmarlo como una posible realidad tanto de presente como de futuro.

El tema está compuesto junto a su hermana Carla Climent y tras tener una gran acogida en los directos de la artista por toda la geografía española, por fin verá la luz dentro de un próximo EP íntegro en castellano.

Según Alice Wonder: “Esta canción es la primera canción que compuse con mi hermana mayor, tras una conversación muy personal, me explicaba cómo un antiguo amor había querido volver a su vida trastocándolo todo y había querido invadir su hogar y volver con ella, para más tarde volver a desaparecer, salió como un grito a la impotencia que sentimos todas y todos cuando amamos a alguien que no sabe amarnos igual de bien, esa conversación se convirtió canción y ahora años mas tarde, me encuentro compartiéndola en los escenarios delante de cientos de personas que la corean conmigo”.