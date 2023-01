Alice Wonder (La Riviera – Inverfest) Madrid 12/01/23

El pasado jueves 12 de enero Alice Wonder tuvo su turno en el Inverfest. Sorprendió un silencio sepulcral y máximo respeto en una sala La Riviera llena hasta los topes cuando sale al escenario. Tras esto, un piano y efectos de sonido que acompañan la especial voz de la cantante. Esto, sumado al efecto de luces y la instrumentación capitaneada por la batería, consiguen crear una atmósfera de película.

Algunas canciones de su primer disco, Firekid, del nuevo, Que Se Joda Todo Lo Demás, y temas inéditos, fue lo que pudimos escuchar. Por supuesto, no faltó la canción del Benidorm Fest, “Yo Quisiera”, el motivo por el que muchos y muchas están conociendo a esta joven cantante que ya está consolidada en el mundillo. Alice Wonder es una artista completa que experimenta y juega con los recursos a su alrededor, exprimiéndolos al máximo para conseguir crear un mundo mágico y especial en el que deja entrar a los puros de corazón.

Su mundo es para los outsiders, para las que sienten mucho y fuerte, y para quienes no terminan de encajar. Con su voz grave y su piano acoge a todas las criaturas sin hogar que necesitan sentirse representadas.

En el concierto, como decimos, tuvo a bien regalar a los oídos de los presentes algunas canciones inéditas y otras no publicadas. “Lie to me” fue una de estas que ella misma presentó como “una cosa muy friki, esperamos que os guste”. No te preocupes, nos encantó. Y es que su música es introspectiva, enigmática y con rollazo (eso último sin lugar a discusión).

Su performance está basada en hacer disfrutar aun a quienes no saben muy bien lo que están escuchando, estando en casi todo momento de la mano de un teclado electrónico con un “rollito galáctico” que puso bailonga a más de una y más de uno. La intensidad estuvo presente en todos los sentidos: las letras, la instrumentación, los juegos de luces, y un ambiente íntimo a pesar de la multitud. Además, no faltó un poco de poprock electrónico que recordaba a los Muse de los 2000, salvando las distancias.

También quiso recordar que “la vida no es una mierda, y si es una mierda, pasará”, abrazando el corazón del público con sus canciones compuestas en la cuarentena, a través de una música que consiguió meterse dentro y hacer sentir cosas hasta a los más duros.

Ciertos problemas técnicos con el sonido que se vivieron esa noche, no consiguieron acabar con el ánimo del público ni de la artista, que tuvo que parar varias veces por este motivo. En esos momentos tensión se nota el compromiso que tienen los músicos que han empezado en salas pequeñas y desde abajo. Los que se esfuerzan por hacer las cosas bien y no dar un paso en falso, ya que se lo deben a la gente. Esa profesionalidad se vive y se siente en una sala más grande, en la que se ejerció el respeto a la soberana audiencia.

Foto Alice Wonder de Sharon López (Facebook de la artista)