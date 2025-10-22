Ya a la venta las entradas para Eric Clapton

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Eric Clapton anuncia su regreso a los escenarios españoles con dos conciertos exclusivos: el 7 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona para los que ya están a la venta las entradas.

Considerado una de las figuras más influyentes del rock y el blues, el músico británico ha forjado una carrera legendaria que abarca más de seis décadas, dejando una impronta única como guitarrista, cantante y compositor. Desde sus inicios en los años 60 con bandas míticas como The Yardbirds, John Mayall’s Bluesbreakers y Cream, hasta su etapa en solitario con obras icónicas como 461 Ocean Boulevard o Unplugged, Clapton ha marcado generaciones y redefinido el sonido de la guitarra eléctrica.

El autor de «Layla» con más de 18 premios Grammy y siendo el único artista incluido tres veces en el Rock & Roll Hall of Fame, sigue siendo una figura esencial e irrepetible, que ha dejado un buen número de clásicos en sus más de 60 años de carrera

Entradas Eric Clapton

Puedes comprar las entradas de Eric Clapton en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios Madrid

PL1 PISTA A 165€ + 22€ gastos

PL2 GRADA 145€ + 19,50€ gastos

PL2 PMR 145€ + 19,50€ gastos

PL3 GRADA 125€ + 16,50€ gastos

PL4 PISTA B 110€ + 14,50€ gastos

PL5 GRADA 95€ + 12,50€ gastos

PL6 GRADA 85€ + 11,50€ gastos

PL7 GRADA 45€ + 6€ gastos

VIP1 – GOLD HOT TICKET 230€ + 30,50€ gastos

VIP2 – SILVER HOT TICKET 200€ + 26,50€ gastos

VIP3 – PREMIUM LOUNGE 385€ + 51€ gastos

VIP4 – EXPRESS PISTA 215€ + 28,50€ gastos

Precios Barcelona

PL1 PISTA A 160€ + 21,50€ gastos

PL2 GRADA 140€ + 18,50€ gastos

PL3 GRADA 120€ + 16€ gastos

PL3 PMR 120€ + 16€ gastos

PL4 PISTA B 105€ + 14€ gastos

PL5 GRADA 90€ + 12€ gastos

PL5 PMR 90€ + 12€ gastos

PL6 GRADA 80€ + 10,50€ gastos

PL7 GRADA 70€ + 9,50€ gastos

PL8 GRADA 45€ + 6€ gastos

VIP1 – GOLD HOT TICKET 225€ + 30€ gastos

VIP2 – SILVER HOT TICKET 195€ + 26€ gastos

VIP3 – PREMIUM LOUNGE 380€ + 50,50€ gastos

VIP4 – EXPRESS PISTA 210€ + 28€ gastos