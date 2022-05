Este mes la carta sonora que presentamos resulta muy especial. Y lo es porque es la tercera vez que la azotea de Talk to Him se embarca en un viaje fascinante hacia el corazón de una de las bandas de nuestra vida: The Smashing Pumpkins. En esta ocasión, nos sumergimos en los orígenes del grupo. Hablamos desde como su primitivo sonido gótico y siniestro mutó en una sonoridad cercana al rock alternativo y la psicodelia, de cómo se conocieron Billy Corgan y James Iha, de sus primeros conciertos acompañados de una caja de ritmos cuando se incorporó D’arcy al combo, de la fundamental entrada del extraordinario batería Jimmy Chamberlin para vertebrar y definir el sonido de las calabazas, de su efímera relación con el sello Sub Pop, de la grabación de Gish y la también esencial participación en la producción de Butch Vig para dotar de magia a esas primeras canciones, ensoñadoras e inmortales y, sobre todo, hablamos de cómo nuestro latido emocional nunca volvió a ser el mismo desde que les conocimos y nos ayudaron a dibujar un mundo absolutamente distinto e incomparable en lo más profundo de nuestra esencia.

Escucha Talk To Him: Los orígenes de The Smashing Pumpkins