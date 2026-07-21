Los Domingos

Te presentamos el 'pop desencantado' de los madrileños Los Domingos

Los Domingos publicarán en septiembre su álbum de debut, un trabajo de ocho canciones grabado a finales de 2025 junto a Diego Escriche (La Plata) en los estudios Metropol de Madrid. El cuarteto madrileño combina influencias de bandas como Galaxie 500, Beach House, Mercromina o La Buena Vida.

Formados en Madrid en 2024 tras el encuentro de sus integrantes en un concierto de Triángulo de Amor Bizarro, Los Domingos definen su propuesta como «pop desencantado», con guitarras envolventes, atmósferas melancólicas y letras centradas en las emociones cotidianas.

Se mueven entre lo alternativo, el dream pop y el post-punk, explorando esa sensación tan reconocible del domingo por la tarde: un territorio donde conviven la nostalgia, la melancolía y cierta calma luminosa. Guitarras envolventes y atmósferas delicadas sostienen letras que ponen el foco en lo cotidiano y lo emocional sin caer en el exceso.

Tras presentar sus canciones en salas madrileñas como Wurlitzer y El Perro, la banda continuará su recorrido en directo con actuaciones en el Festival Gigante de Guadalajara y el Concurso de Artistas y Bandas de la Sala Cadillac de Madrid.

Ya puedes escuchar los dos primeros adelantos de su debut «Parálisis del sueño» y «A un metro de mí».

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