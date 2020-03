A principios de año The Radio Dept. nos adelantaban que publicarán al menos 10 canciones sueltas a lo largo de 2020.

Desde que debutaran en 2003 con el bonito Lesser Matters The Radio Dept. han publicado cuatro álbumes, esperamos que estas 10 nuevas piezas se conviertan en uno nuevo.

De momento ya conocemos dos de ellas, la previamente estrenada “The Absence Of Birds” y esta nueva “You Fear the Wrong Thing Baby”: