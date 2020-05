The Weeknd lanza nueva remezcla del tema ‘In Your Eyes’

Mientras sigue triunfando en listas de todo el mundo con su álbum “After Hours” y con el éxito mundial “Blinding Lights”, The Weeknd hoy lanza hoy una nueva remezcla de su nuevo single “In Your Eyes”.

Escucha aquí The Weeeknd “In Your Eyes” Remix feat. Doja Cat.

El canadiense lanzó otra nueva versión del formato Deluxe digital de su álbum After Hours. En esta ocasión, el formato Deluxe contiene tres canciones nuevas: “Nothing Compares”, “Missed You” y “Final Llullaby”. Un total de 22 cortes que se pueden disfrutar ya sólo en Digital.