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Tiger Menja Zebra y Zombi Pujol - Metaversions! (Dog From Hell)

Tiger Menja Zebra y Zombi Pujol unen fuerzas en Metaversions!, un split de dos canciones que funciona como un inesperado cruce entre dos propuestas fundamentales de la escena alternativa catalana.

Por un lado, Tiger Menja Zebra aporta su característico enfoque de experimentación sonora y contundencia industrial, desarrollado a lo largo de trabajos como la denominada Trilogía de la autodestrucción del ser humano y su reciente Admirables. Por otro, Zombi Pujol reivindica su ADN punk, sarcástico y combativo, forjado desde la cultura underground y la filosofía DIY que siempre ha definido a la banda.

El lanzamiento se articula a través de un juego de espejos en el que ambos grupos se versionan mutuamente. Tiger Menja Zebra reinterpreta «No tenir farlopa no em fa por», mientras que Zombi Pujol ofrece una lectura libre y provocadora de «Miguel Noguera», rebautizada como «Miriam Nogueras».

El resultado es un punto de encuentro entre dos universos musicales aparentemente opuestos, pero unidos por una misma voluntad de irreverencia, riesgo creativo y espíritu contracultural.

Escucha ‘Metaversions!’ de Tiger Menja Zebra y Zombi Pujol

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