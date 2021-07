Angel Olsen lanza EP de versiones y comparte ‘Gloria’

Angel Olsen anuncia Aisles EP para el 20 de agosto, formado por versiones de clásicos de los 80 y que es además el debut de su nuevo sello dentro de Jagjaguwar, somethingscosmic. El EP cuenta con cinco versiones ambiciosas, que incluyen la publicada hoy “Gloria” (Laura Branigan), además de “Eyes Without A Face” (Billy Idol), “Safety Dance” (Men Without Hats), “If You Leave” (Orchestral Manoeuvres in the Dark) y “Forever Young” (Alphaville). Olsen explica: “Sé que no forma parte de mi trayectoria eso de hacer cosas sin una intención, solo por hacerlas, pero mi conexión con estas canciones es bastante simple. Solo quería divertirme un poco y ser algo más espontánea y creo que quería recordar que podía hacerlo”

El EP de Aisles fue grabado durante el invierno de 2020 en los estudios de Asheville Drop of Sun Studios con el coproductor e ingeniero de sonido Adam McDaniel. Olsen conocía a McDaniel desde hacía años, y se acercó más a él al intentar perfeccionar el audio en las grabaciones en directo desde casa de la primavera pasada. McDaniel y su esposa Emily abrieron su casa a Olsen durante el verano pasado y la convirtieron en un espacio seguro para que crear y se dejara llevar antes de grabar. “Le dije a Adam que tenía la idea de grabar algunas versiones y meter a parte de la banda en ellas o a nuevos instrumentistas. Necesitaba reír y divertirme, ser algo menos seria durante la grabación en general,” explica Olsen. “Pensé en cambiar por completo algunas de las canciones y darles la vuelta. Me encontré con que Adam había preparado 5 sintetizadores o más, así que nos perdíamos en varias partes, simplemente jugando con algún pedal del que no sabía nada. Pasamos mucho tiempo experimentando con sonidos antes de encontrar uno o dos, a veces bastante peculiares, pero decidíamos ir con ellos. ”

La versión de Olsen de “Gloria,” publicada hoy, tiene un sinte reverberante y un arreglo de violonchelo deslumbrante. Al acercarse la canción a su fin, su voz repica en un vibrato dramático. “Escuché ‘Gloria’ por primera vez en una reunión familiar por Navidad y me maravilló cómo todas mis tías se levantaron para bailarla. Me las imaginaba bailando y riendo en cámara lenta, y así es como se me ocurrió bajar el ritmo de la canción y probar así.”

Escucha ‘Gloria’ de Angel Olsen