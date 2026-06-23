Anni B. Sweet y Pedro de Dios versionan 'Momentos' de Los Ángeles

Cuando se cumplen cincuenta años del accidente que acabó con la vida de Poncho González y José Luis Avellaneda, miembros de Los Ángeles, una iniciativa busca recuperar el legado del grupo granadino. El proyecto lleva como nombre El Eco de Los Ángeles · 1976 · 2026 · Recordando a Poncho González parte de los hijos de Poncho junto a José Antonio Sánchez (Producciones Peligrosas), Miguel Martín (Unidad y Armonía) y Jesús Coca (Alta Solana). La idea es revisar las canciones de Los Ángeles junto a un puñado de artistas y grupos granadinos.
Este homenaje tendrá forma de un disco doble que contará con las aportaciones de figuras como Soleá Morente, Miguel Ríos, Rafael Amargo, José Ignacio Lapido, José Antonio García y Víctor Lapido (091), Antonio Arias, Juan Codorníu y JJ. Machuca (Lagartija Nick), Jota y Florent (Los Planetas), Juan Alberto (Niños Mutantes), Quini Almendros (La Guardia), Napoleón Solo y Unidad y Armonía, a los que se suman Paulina del Carmen y Tessa Olmos, entre muchos otros.
El primer paso ha sido la versión de «Momentos», una de las grandes canciones del grupo. Un tema que versionan Anni B. Sweet junto a Pedro de Dios, de Guadalupe Plata. Juntos se dejan llevar por la melancolía de la canción original para reconstruirla desde un punto de vista diferente, más actual, respetuoso y emotivo pero estableciendo un fresco diálogo entre generaciones.
No será la única iniciativa que tendrá lugar en 2026 alrededor del mítico grupo granadino. Habrá también conferencias, proyecciones, recuperación de material inédito y por supuesto un concierto especial.